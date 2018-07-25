"Вест Хем" хоче продати конкурента Ярмоленка у команді

"Вест Хем" готовий продати вінгера Мікейла Антоніо, однак не пізніше 9 серпня.

"Молотобійці" готові розглядати пропозиції щодо англійця не менше ніж в розмірі 15 мільйонів фунтів, повідомляє Sky Sports.

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У сезоні 2017/18 півзахисник не мав стабільного місця у складі, зігравши лише 16 поєдинків. Раніше була інформація про інтерес до Антоніо з боку "Крістал Пелас".

Антоніо виступає за "Вест Хем" з літа 2015 року і є прямим конкурентом Андрія Ярмоленка по позиції. Однак в минулому сезоні не був гравцем стартового складу.

Контракт футболіста з "молотобійцями" розрахований до літа 2021 року.