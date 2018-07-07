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"Вест Хем" спробує купити в "Боруссії Дортмунд" Андрія Ярмоленка

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Англійський "Вест Хем Юнайтед" запропонував дортмундській "Боруссії" за Андрія Ярмоленка 20 мільйонів євро.

Андрія Ярмоленка чекають на Туманному Альбіоні. За інформацією італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, "Вест Хем" уже зробив пропозицію щодо трансферу вінгера "Боруссії Дортмунд".

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Британці пропонують за українця 20 мільйонів євро. Минулого року джмелі купили Ярмоленка у "Динамо" за 25 мільйонів. "Вест Хем" поклав око на Андрія після того, як не зміг придбати у "Лаціо" бразильця Феліпе Андерсона.

На Андрія також претендує турецький "Фенербахче". Минулого сезону Ярмоленко зіграв за "Боруссію" 24 матчі та забив 6 м'ячів/

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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