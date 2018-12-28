"Вест Хем" українця Ярмоленка встановив особистий рекорд в АПЛ

Завдяки перемозі над "Саутгемптоном" в матчі 19 туру АПЛ "Вест Хем" встановив рекордне досягнення в історії клубу.

"Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка здобув вольову перемогу в гостьовому матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги з "Саутгемптоном – 2:1.

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Завдяки цьому результату лондонська команда довела число набраних очок в грудні до 15, тим самим встановивши клубний рекорд. Жодного разу за всю історію Прем'єр-ліги в її нинішньому форматі "Вест Хему" не вдавалося набрати такої кількості очок за один місяць.

Зазначимо, що "Вест Хем" завершив перше коло АПЛ маючи в активі 27 очок.

На жаль, Андрій Ярмоленко все ще травмований і не зміг допомогти лондонцям. Без українця "Вест Хем" піднявся на 9 місце в турнірній таблиці.

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