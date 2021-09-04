Какие еще события произошли в России в течении недели – в программе.

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Китай не дал кредит Беларуси

Китай отказался давать кредит Беларуси из-за санкций. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые должны были перечислить на строительство калийного горно-обогатительного комплекса. Теперь окончание проекта оказалось под вопросом.

Путин не понял школьника

Владимир Путин пообщался со школьниками во Владивостоке. Но просьба одного ученика ввела президента Росси в ступор. Парень попросил подписаться на его канал. Глава Кремля не понял вопрос и уточнил: "Что подписать?".

Дочь российского депутата учится в американской школе

Российский депутат Леонид Слуцкий известен своими критическими заявлениями о Соединенных Штатах Америки и Джо Байдене. В то же время СМИ выяснили, что его дочь учится в американской школе в Швейцарии.

Расистский скандал в России

Сеть ресторанов "Тануки" в России начали травить после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Пресс-секретрь Путина Дмитрий Песков уже отреагировал на инцидент. Он заявил, что ситуация не является прерогативой Кремля.

Захарова пожаловалась на "ущемление" от западных соцсетей

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова пожаловалась на иностранные социальные сети. По ее словам, ей якобы удаляют подписчиков на странице.

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"Особые" условия для пресс-секретаря Навального

Пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш запретили выезжать за пределы Москвы без согласия специального госучреждения. Ей нельзя посещать места проведения массовых мероприятий и необходимо сообщать органам об изменении постоянного места жительства.

Пропагандисты против Моргенштерна и Гордона

Моргенштерн отметил громкую свадьбу. Впрочем российские пропагандисты назвали это нарушением традиционных семейных ценностей. Провластные каналы также отреагировали и на интервью рэпера журналисту Дмитрию Гордону. Украинского ведущего назвали "деградантом".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 4 сентября: смотрите видео