Вести Кремля. Сливки: На казаков в 2020 году потратили 1,1 миллиард рублей
На Кубани в 2020 году на казаков потратили более 1,1 миллиарда рублей. Это больше чем виделяли на образование детей, скорую медицинскую помощь и массовый спорт.
Джерело:"Вести Кремля" на 24 канале
Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".
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Новый препарат против COVID-19
В России создали новый препарат против коронавируса "Мир-19". Его можно будет использовать с помощью игналяций. Проведут вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения COVID-19.
"Роскосмос" дает пендель космонавтам
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что за 2,5 года у России не было аварий ракетной техники. В Рогозина существует секрет. Перед каждым полетом космонавтам дает "легкий пендель под зад".
Обратите внимание Вести Кремля. Сливки: Россияне хотят печь хлеб в космосе
Церковь за Навального
На российском телеканале "Спас" выступил протоиерей Алексей Уминский. Он сказала, що Навальному надо оказать медицинскую помощь. Потом Уминского весь день на канале поливали грязью, а потом назвали преступником.
Заявление РПЦ
В Русской православной церкви призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно. Такое заявление сделали после того, как родители "изгоняли бесов" из своего 10-летнего сына.
Полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 17 апреля: смотрите видео
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