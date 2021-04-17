Вести Кремля. Сливки: На казаков в 2020 году потратили 1,1 миллиард рублей

На Кубани в 2020 году на казаков потратили более 1,1 миллиарда рублей. Это больше чем виделяли на образование детей, скорую медицинскую помощь и массовый спорт.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

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Новый препарат против COVID-19

В России создали новый препарат против коронавируса "Мир-19". Его можно будет использовать с помощью игналяций. Проведут вторую фазу клинических исследований препарата для профилактики и лечения COVID-19.

"Роскосмос" дает пендель космонавтам

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что за 2,5 года у России не было аварий ракетной техники. В Рогозина существует секрет. Перед каждым полетом космонавтам дает "легкий пендель под зад".

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Церковь за Навального

На российском телеканале "Спас" выступил протоиерей Алексей Уминский. Он сказала, що Навальному надо оказать медицинскую помощь. Потом Уминского весь день на канале поливали грязью, а потом назвали преступником.

Заявление РПЦ

В Русской православной церкви призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно. Такое заявление сделали после того, как родители "изгоняли бесов" из своего 10-летнего сына.

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Полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 17 апреля: смотрите видео