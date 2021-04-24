Вести Кремля. Сливки: Новые приключения Петрова и Боширова

Чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно их британская разведка подозревала в причастности к отравлению российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

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Покушение на Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Белый дом готовил на него покушение. За его словами, заговорщики планировали захватить одного или двух его детей.

Спорная победа сына Кадырова

Сын Рамзана Кадырова 8 апреля на турнире в Грозном победил Аслана Биттирова. Во время боя рефери неожиданно остановил его и начал 10-секундный отсчет, хотя никто из боксеров не был в нокдауне.

"Штаб Навального" признали экстремистким

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремисткими организациями "ФБК", "ФЗПГ" и "Штабы Навального". Вроде бы эти организации под прикрытием занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и политической ситуации.

Также читайте Вести Кремля: Фонд Навального почему-то хотят признать экстремистами

Россия выйдет из проекта МКС

Россия хочет выйти из проекта МКС и создать свою национальную орбитальную станцию. Стоимость проекта оценивается в 5 – 6 миллиардов долларов.

Храм с чертями и смартфонами

У Тверской области России храм украсили фресками с чертями и смартфонами. Официальная версия – это интернет зависимые люди, для которых подготовлено место в аду.

Голливуд в России

В Калининграде планируют построить киногородок "Каливуд". На сайте госзакупок размещен тендер на разработку его концепции.

Запрета на чешское пиво

Из-за обостроения отношений с Прагой в России призвали запретить чешское пиво. Его импорт в 2020 году вырос на 10% и составил более 38 миллионов долларов.

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Буллинг за короткие носки

В одной из школ Ташкента мерили длину носков учеников. Об этом рассказала возмущенная мама одного из учеников. За ее словам, тех, кто пришел в коротких носках, фотографировали и порицали.

Центр для Сталина

В Нижногородской области России откроют Сталин-центр. Позже планируют открыть аналогичные музеи во всех субьектах России.

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Полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 24 апреля: смотрите видео