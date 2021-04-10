Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия. Он считает, что это происходит возле китайских и российских границ.

Чем запомнилась неделя в России – узнайте в программе "Вести Кремля. Сливки".

К теме Вести Кремля. Сливки: Россияне хотят печь хлеб в космосе

Аргентинский президент заразился коронавирусом

Президента Аргентины вакцинировали от коронавируса российской вакциной. Однако спустя время у него подтвердили COVID-19.

"Старшая" жена Кадырова подарила квартиру "младшей"

Участница конкурса красоты в Чечне стала второй женой Рамзана Кадырова. Для Фатимы Хазуевой он построил дом через дорогу от своего дворца. Также "старшая" жена главы Чечни отдала ей свою квартиру в Москве.

Путин изменился после вакцинации

Учитывая определенные изменения в организме, о которых заявив Владимир Путин после вакцинации – скоро он может удивить всех. В Санкт-Петербурге вакцинировали талисман хоккейной команды – коня, лицо которого никто так и не увидел.

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На Байконуре освятили космический корабль

На Байконуре освятили пилотируемый космический корабль "Гагарин". Священник, который дал кораблю "сверхмощную" защиту, вероятно, сразу же стал знаменитым.

Российский депутат устроил концерт посреди луж

Депутат Госдумы выступил на 50-летии дома в городе Реж. От зрителей его отделяло болото, а происходило во дворе одного из уральских домов.

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Полный выпуск "Вести Кремля. Сливки" за 10 апреля: смотрите видео