Вести Кремля. Слівки: Путін відмовився виходити з ізоляції

Незважаючи на щеплення від коронавірусу, Володимир Путін відмовився виходити з ізоляції. На параді в Москві він виглядав зовсім "не свіжо", тому Росії незабаром потрібно буде підготувати нового двійника свого президента.

Чем запомнилась неделя в России – в программе.

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