Вести Кремля. Слівки: Росія розвиватиме електротранспорт

Влада Росії планує до 2030 року виділити 418 мільярдів рублів на розвиток електротранспорту. Програму виконуватиме Національний консорціум, який очолить КамАЗ.

Чем запомнилась неделя в России – читайте в программе.

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Кадыров против подростка

Президент Чечни Рамзан Кадыров провел прямую трансляцию в инстаграме, во время которой 15-летний парень назвал его шайтаном. Он пообещал "уничтожить" подростка. Кадыров сказал: "Я тебя найду", однако попросил зрителя прислать ему свои координаты самостоятельно.

Подготовка спецвойск

Глава минобороны России Сергей Шойгу сообщил о привлечении старообрядцев к подготовке спецвойск. Кроме того, он представил свою роботу на благотворительном аукционе "Творчество ради жизни".

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Распродажа "Роскосмоса"

Коммерческий оператор Роскосмоса выставил на продажу аппарат спускаемый с космического корабля "Союз МС-08". На нем в октябре 2018 года на Землю вернулся экипаж МКС. Теперь аппарат можно купить на сайте.

Новое обвинение Навального

В России есть люди, которые серьезно обвиняют оппозиционера Алексея Навального в стрельбе в казанской школе. Губернатор Свердловской области заявил, мол, 19-летний преступник Ильназ Галявиев был волонтером в штабе Навального.

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Лучшие условия для Навального

В исправительной колонии Новосибирска установили красные телефонные будки, которые похожи на те, которыми славится Лондон. Однако есть подозрение, что колонию готовят Алексею Навальному, который не может смириться со своей.

Борьба с интернетом

Власти России решили создать отряды "интернет-дружинников". В то же время из Московского метрополитена, по "странному" совпадению уволили десятки работников, которые регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального.

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