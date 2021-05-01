Вести Кремля. Сливки: "Роскосмос" планирует создать технопарк

"Роскосмос" намерен создать в Амурской области образовательный технопарк. Также хотят там расположить филиал вуза.

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"Покушение" на Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы готовящемся покушении на его семью. Он обвинил во всем спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Польши.

Граффити с Навальным зарисовали за 4 часа

В России неизвестные нарисовали изображение Алексея Навального. Однако граффити можно было увидеть недолго, ведь уже через 4 часа коммунальщики его зарисовали, получив такой приказ. На рисунке изобразили момент из зала суда, когда оппозиционер показывал сердце своей жене.

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Волкова идет в политику

Юлия Волкова – бывшая солистка группы "Тату" – будет участвовать в праймериз партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Она уже подала документи і сообщила об етом в инстаграме.

Дело о торговле детьми

В России расследуют дело о суррогатном материнстве и торговле детьми. Известно, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин прибегали к услугам суррогатного материнства "как одинокий мужчина".

Задержание через бело-красно-белую коробку LG

В Минске силовики задержали Андрея Пархоменко за того, что на его подоконнике была коробка от телевизора LG. Их возмутило то, что она бело-красно-белого цвета.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая 2021: