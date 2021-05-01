Вести Кремля. Сливки: В России пенсионерам давали яйца за прививку от COVID-19

Хабаровским пенсионерам перед Пасхой давали бесплатный десяток яиц за сделаную прививку от коронавируса. Так поощряли людей не бояться препарата "Спутник V".

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До теми Вести Кремля. Сливки: "Роскосмос" планирует создать технопарк

Михалков вакцинировался

Никита Михалков был ярым сторонником теории чипирования, поэтому выступал против вакцинации. Однако стало известно, что он сам сделал прививку. Сказал, что забывает носить маску.

Путин отдал приданое

Президент России Владимир Путин посетил Эрмитаж. Он передал на хранение в коллекцию уникальные экспонаты – приданое великой княгини Марии Александровны. Создавали его по заказу императора Александра II.

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"Исцеление" Депардье в России

Российский политик Виталий Милонов заявил, что французский актер Жерар Депардье "исцелился" от гомосексуализма. Сказал, что ему помогла российская клюква.

Роскомнадзор против PornHub

Роскомнадзор хочет заблокировать 6 роликов с PornHub, в которых есть нарушение права на свободу вероисповедания. Там показано атрибуты РПЦ. Эти записи сейчас проверяет прокуратура.

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 1 мая 2021: