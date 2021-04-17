Вести Кремля. Сливки: В России создали боевые роботы "Уран"
В российской армии заработают боевые роботы "Уран". Будет 5 робототехнических комплексов, или 20 машин. На самом же деле такое количество техники не повлияет на качество армии.
Джерело:"Вести Кремля" на 24 канале
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