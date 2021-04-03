Замглавы Минобороны России Александр Фомин обменялся подарками с лидером военной хунты Мьянмы. Именно в тот день, 26 марта, силовики там расстреляли более 100 человек.

Путин станеть блогером

Журналист на одной из конференций сказал, что президенту России Владимиру Путину точно бы точно удалось стать блогером и что ему стоит попробовать. Тот пообещал обязательно подумать над предложением.

Карма от Байдена

Президент США Джо Байден недавно несколько раз упал на лестнице. Это сразу взялись комментировать российские СМИ. Теперь карма вернулась, и их телеведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире. Возможно, она сломила руку.

Не унижать Путина

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России необходимо ужесточить наказание за оскорбление президента. Дело в том, что там все были в шоке от заявления Джо Байдена – он сказал, что Путин – убийца. Комментируя эту ситуацию, депутат предложил такое решение.

Соловьев считает Гитлера смелым

Российский пропагандист Владимир Соловьев во время прямого эфира на телевидении сравнил Алексея Навального с Адольфом Гитлером. Теперь полиция проверяет его слова на наличие призыва к нацизму. Также он отметил, что Гитлер якобы был смелым.

Новый памятник

В Курганской области реставраторы изуродовали памятник красноармейцам. Скульптура стала совсем непохожей на предыдущую версию, однако такие ситуации в России происходят часто.

Концерт в Минске

В столице Беларуси Минске на главной арене выступила российская группа "Руки Вверх". По словам местных СМИ, концерт посетили сотни людей. Также они подчеркнули, что даже мужчины плакали под песни "Солнышко" и "Алешку".