Чем запомнилась неделя в России – читайте в программе.

Актуально Вести Кремля. Сливки: Россия будет развивать электротранспорт

Извинения перед Кадыровым

Во время прямой трансляции президента Чечни Рамзана Кадырова назвали "шайтаном". Зрителем оказался 15-летний парень. Отец и другие родственники парня извинились на камеру перед Кадыровым.

Запреты в КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам носить рваные и узкие джинсы. Он считает, что подобная форма самовыражения якобы может привести к свержению устоявшегося режима в стране. Кроме того, там запретили пирсинг и разноцветные волосы.

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Новые штрафы в России

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы, предложила ввести ответственность для людей, которые не следят за своим здоровьем. Чиновница предлагает, чтобы за это накладывали штрафы и считает это справедливым.

Кому Россия "выбьет зубы"

По словам Владимира Путина, некоторые публично говорят, что сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране. Поэтому он заявил, что Россия "выбьет зубы всем, кто попытается что-то у нее откусить".

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Полный выпуск программы "Вести Кремля. Сливки" за 22 мая 2021: смотрите видео