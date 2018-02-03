Вести Кремля. Сливки. Каждому россиянину по Путину. Пьяные бредни росийских политиков (российская версия)

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 3.02 – говорят, когда-то Путина к власти привела группа олигархов. Именно они выступили в роли кукловодов, а он был послушной марионеткой. Впрочем, с тех пор ничего не изменилось. Американский классик Эрнест Хемингуэй заповедал "пиши пьяным, редактируй трезвым". В России есть свой Эрнест, который тоже любит писать не меньше, но точно пьяным.

Также в выпуске: Главный комбайнер Российской Федерации. Путин может остаться без своих 210 друзей. Российским олимпийцам вернули медали. У Навального появился еще один "хейтер". Россиянам и море по плечу, когда речь о "верховном предводителе".