Вести Кремля. Сливки: Патриархи спасают Россию от геев. Гробница Путина
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля – если бы ни Русская Православная Церковь – Россию давно бы накрыли гей-бомбы. Только Патриархи своей борьбой сдерживают атаки и не дают прорваться в страну противникам традиционной семьи. В России строят космический центр, он и станет уголком Путина на склоне лет. Фараоны всегда начинали строить себе гробницу еще задолго до смерти.
Также в выпуске:
Зачем россиянам зарплаты.
Откровенное признание Путина.
Двойники Путина против Ривза.
Смотрите "Вести Кремля. Сливки" за 22 февраля 2020:
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