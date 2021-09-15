Ветеран АТО і речниця ДСНС: що відомо про загиблих від вибуху в Дніпрі
Джерело:24 канал
У Дніпрі 15 вересня посеред вулиці вибухнула автівка. На жаль, загинуло двоє людей: речниця ДСНС Дніпропетровщини Дар'я Гречищева та ветеран АТО Олексій Кавлак.
У ДСНС наголосили, що Дар'я була однією з найкращих працівниць. Вона не боялась експериментувати та завжди тримала руку на пульсі.
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Що відомо про загиблих
Дар'я була волонтером Червоного Хреста. Вона допомагала усім, хто потребував допомоги.
Як людина Даша була неймовірно доброю, товариською, компанійською. Надійним другом, чарівною дівчиною, прекрасною подругою. Все ще не можемо повірити, що світлої, життєрадісної, діяльної, фахової Даші вже нема з нами,
– кажуть у ДСНС.
Загибла речниця / Фото ДСНС
На фейсбук-сторінці загиблого Олексія Кавлака зазначено, що він був членом "Українського легіону". Також він був долучений до організації Aid Brothers, яка вчить надавати першу домедичну допомогу. Останній пост на сторінці Кавлака був опублікований 12 вересня.
Вибух у Дніпрі: що відомо
- На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі вранці 15 вересня вибухнула автівка. Від ударної хвилі у сусідньому будинку навіть вибило вікна.
- Двоє людей, які були в машині, загинули.
- Авто спалахнуло, але згодом пожежу загасили.
- У поліції кажуть, що це був теракт.
- На місці працюють правоохоронці.