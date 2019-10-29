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      Ветеран АТО вчить жінок самооборони у Харкові: промовисті фото та відео

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      У Харкові ветеран війни організував курси жіночої самооборони. Дівчата вчаться рукопашному бою, правильному користуванню холодною зброєю та стрільбі.

      Навчання започаткував харків'янин Ігор Пушкарьов. Чоловік відправився в зону АТО добровольцем ще під час першої хвилі мобілізації. 2,5 роки був на передовій у багатьох гарячих точках Донбасу, зокрема, обороняв Широкине, Гранітне, Щастя та інші населені пункти.

      До слова: Ветерани АТО показали зворушливу виставу: фото та відео

      "Після того, як я брав участь в бойових діях, для мене найстрашнішою думкою було не те, що може статися зі мною на передовій, а те, що може статися з моїми близькими, моєю дружиною в місті", – пояснив засновник стрес-системи з самооборони для жінок.


      Ігор Пушкарьов / Скріншот з відео

      Покращити навички самооборони на заняттях можуть як підлітки, так і люди старшого віку. Часто приходять люди після уже пережитих нападів.

      Перше, що вчить тренер – не розгубитися у форс-мажорній ситуації. Що цікаво, замість іспиту в учениць імітація реального бою. 

      ветеран ато самооборона
      Дівчата вчаться рукопашному бою / Фото Тетяни Черкасової

      ветеран самооборона
      Головне – не розгубитися у форс-мажорній ситуації / Фото Тетяни Черкасової

      Курси з самооборони відвідали уже декілька сотень жінок.


      Відвідувати заняття можуть жінки різного віку / Фото Тетяни Черкасової

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Новини Харкова
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