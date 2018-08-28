Ветеран АТО зробив гучну, викривальну заяву про "Іловайський котел"

Ветеран Антитерористичної операції, стрілець-санітар батальйону "Донбас" Сергій Міщенко запевнив, що повідомлення про блокування ЗСУ у 2014 році в Іловайську надсилалися у Генштаб ще за 5 днів до закриття "котла".

Про це повідомляє "Обозреватель".

Міщенко наголосив, що поки в Іловайську дивилися київський парад на День Незалежності, російські війська вже перетинали український кордон.

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Станом на вечір 23 серпня розвідка вже доповідала в Генштаб про факти заходу російських військ на територію України. Але, оскільки був парад, наше керівництво стояло на трибуні і телефонних дзвінків не приймало,

– пояснив ветеран АТО.

За його словами, заступники начальника Генштабу відповідали на ці повідомлення наступним чином: "Ми це вже проходили, такі доповіді вже були, це дезінформація".

"На мій погляд, заступники не хотіли псувати своєму керівництву свято поганими доповідями", – припустив боєць батальйону "Донбас".

Він також наголосив, що керівник Генштабу включився у процес тільки 25 серпня, після прийому нових погонів 24 серпня. За словами Міщенка, тільки після цього почали прийматися рішення.

Далі було ще цікавіше, тому що коли розповідають про "Іловайський котел", треба розуміти, що в Іловайську ми були заблоковані 27-го числа. До цього у нас була евакуація, ми вивозили поранених хлопців на Волноваху. Можна чітко говорити: станом на 26 серпня Іловайськ не був повністю оточений, ми ще мали шляхи виходу,

– заявив ветеран АТО.

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Він пояснив, що водночас Віктор Муженко вже домовлявся з представниками Генштабу Росії про вихід ЗСУ з "котла", а поки йшли переговори, російські війська готували уздовж доріг пастку.

"Якщо не буде розслідування, всі ці помилки повторяться", – висловив переконання Міщенко.

Нагадаємо, за офіційними даними, в "Іловайському котлі" у серпні 2014 року загинули 366 українських військових, ще 429 бійців отримали поранення. Окрім того, 300 військовослужбовців потрапили в полон. За неофіційними даними, ці цифри є набагато більшими.

Що таке Іловайський котел? Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у серпні 2014 року. 18 серпня у ході запеклих боїв українські силовики увійшли в Іловайськ та змогли взяти під свій контроль частину міста. Проте після заходу у тил регулярних російських військ 23-24 серпня, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.



У ніч з 28 на 29 серпня президент РФ Володимир Путін закликав окупаційні війська відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. Українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Проте колони були розстріляні на марші.