09:15
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Ветеран АТО зробив гучну, викривальну заяву про "Іловайський котел"

3311 Читать новость на русском
Бої за Іловайськ пригадав один з ветеранів АТО
Бої за Іловайськ пригадав один з ветеранів АТО / Ілюстративне фото

Ветеран Антитерористичної операції, стрілець-санітар батальйону "Донбас" Сергій Міщенко запевнив, що повідомлення про блокування ЗСУ у 2014 році в Іловайську надсилалися у Генштаб ще за 5 днів до закриття "котла".

Про це повідомляє "Обозреватель".

Міщенко наголосив, що поки в Іловайську дивилися київський парад на День Незалежності, російські війська вже перетинали український кордон.

Читайте також: Кому потрібен був штурм Іловайська у 2014-му: Муженко зробив гучний висновок

Станом на вечір 23 серпня розвідка вже доповідала в Генштаб про факти заходу російських військ на територію України. Але, оскільки був парад, наше керівництво стояло на трибуні і телефонних дзвінків не приймало,
– пояснив ветеран АТО.

За його словами, заступники начальника Генштабу відповідали на ці повідомлення наступним чином: "Ми це вже проходили, такі доповіді вже були, це дезінформація".

"На мій погляд, заступники не хотіли псувати своєму керівництву свято поганими доповідями", – припустив боєць батальйону "Донбас".

Він також наголосив, що керівник Генштабу включився у процес тільки 25 серпня, після прийому нових погонів 24 серпня. За словами Міщенка, тільки після цього почали прийматися рішення.

Далі було ще цікавіше, тому що коли розповідають про "Іловайський котел", треба розуміти, що в Іловайську ми були заблоковані 27-го числа. До цього у нас була евакуація, ми вивозили поранених хлопців на Волноваху. Можна чітко говорити: станом на 26 серпня Іловайськ не був повністю оточений, ми ще мали шляхи виходу,
– заявив ветеран АТО.

Читайте також: Іловайськ не був стратегічним центром, який треба взяти будь-якою ціною, – Муженко

Він пояснив, що водночас Віктор Муженко вже домовлявся з представниками Генштабу Росії про вихід ЗСУ з "котла", а поки йшли переговори, російські війська готували уздовж доріг пастку.

"Якщо не буде розслідування, всі ці помилки повторяться", – висловив переконання Міщенко.

Нагадаємо, за офіційними даними, в "Іловайському котлі" у серпні 2014 року загинули 366 українських військових, ще 429 бійців отримали поранення. Окрім того, 300 військовослужбовців потрапили в полон. За неофіційними даними, ці цифри є набагато більшими.

Що таке Іловайський котел? Бойові дії, що розгорнулися під містом Іловайськ Донецької області у серпні 2014 року. 18 серпня у ході запеклих боїв українські силовики увійшли в Іловайськ та змогли взяти під свій контроль частину міста. Проте після заходу у тил регулярних російських військ 23-24 серпня, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.

У ніч з 28 на 29 серпня президент РФ Володимир Путін закликав окупаційні війська відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. Українські військові організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Проте колони були розстріляні на марші.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Іловайська трагедія Жертви Збройні Сили України Віктор Муженко Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
27 серпня, 19:01 Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
Інна Жолобович
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
В Іспанії незадоволені рівнем українських гравців, більше в топ-чемпіонатах ми їх не побачимо, – знаменитий агент
 26 січня 2017 , 14:10
Топ-новини: "Шахтар" переміг "Волинь", Громов – у розташуванні "Крильєв Совєтов", Шахов голом приніс перемогу ПАОКу
 6 березня 2017 , 07:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук