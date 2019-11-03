Ветеран війни має віддати понад 120 тисяч за втрачений прилад нічного бачення

Вадим Наконечний захищав свою Батьківщину на війні, а тепер ще й має сплатити їй борг. На Львівщині стався прикрий випадок із добровольцем 80-ї бригади. Під час бойових навчань він загубив прилад нічного бачення.

Тепер чоловік має відшкодувати військовій частині понад 120 тисяч гривень і де взяти такі кошти сім'я простого шахтаря із Червонограда не знає.

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Вадим Наконечний пішов на війну добровольцем у 2014 році, коли йому було 40. Під час служби побував у найгарячіших точках: Щастя, Кримське, Побєда, Трьохізбенка, Золоте. Та головне випробування для чоловіка було попереду – на полігоні Широкий Лан, куди десантників відправили після війни.

Десь 1-2 година ночі, я поправляю автомат, бо з коліна стріляв із РПГ, бо він вперся. Дивлюсь, щось не вистачає, виявляється, одного прицілу немає. Доклав командиру, але хто буде зупинятися, одразу вперед. На світанку доповів ротному і мали організувати пошуки, але на них мене не взяли,

– згадав учасник бойових дій Вадим Наконечний.

Через день частину знову відправили на фронт, а Вадима Наконечного навіть не попередили про відповідальність. Монокуляр нічного бачення Україні передали зі Сполучених Штатів як військову допомогу. У військовій частині вирішили, що вина за його втрату повністю лежить на бійцю.



Вадим Наконечний

"Спочатку мені п’ять тисяч гривень пропонували, ніби стільки він коштує, потім 16 з копійками. У госпіталі коли лежав, то взагалі усно казали заплатиш стільки-то, не знаю, хто дзвонив, не висвічувало. Вже на дембелі приходить виконавчий лист: будуть стягувати гроші", – розповів ветеран війни.

Гроші виявились чималі, адже згідно умов притягнення до матеріальної відповідальності військовослужбовців, сума вартості втраченого приладу множиться на три. Відтак бійцю виставили рахунок на більш як 120 тисяч гривень.



Прилад нічного бачення

Почалась довга судова тяганина. І Львівський окружний адмінсуд все ж залишив борг ветерана у силі. Адвокат ветерана каже - військова частина домоглась найважчого з можливих покарань для свого ж бійця, а суд не врахував усіх обставин.

Для притягнення до повної матеріальної відповідальності має бути умисел даної особи. У цій ситуації такого немає. Якщо брати норми чинного законодавства, яким регулюється відшкодування втрати військовослужбовця, можна було застосувати не повну матеріальну відповідальність, а часткову,

– заявила юристка Марія Качабульська.

У 80 бригаді справу свого колишнього бійця нам не прокоментували, а порадили звернутись із запитом у штаб десантно-штурмових військ. Журналіст і ветеран Влад Якушев – один із тих хто боровся проти штабної бюрократії під час своєї служби в АТО. У 2016 році саме він домігся, щоб десятикратне відшкодування за втрачені речі скоротили до трикратного. Каже, все залежить від людяності командира.

"Є обов'язково нюанси, якщо людина втрачає або ламає щось, що належить армії під час виконання завдань, так само, як в зоні бойових дій під час бою щось знищене, воно списується. І так само, якщо це навчання ‒ це виконання бойового завдання, то в принципі воно б мало також списуватись", – прокоментував журналіст і учасник бойових дій Влад Якушев.

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Для того, щоб оскаржити рішення Вадим Наконечний поскаржився у Верховний Суд, та там відмовили у розгляді через малозначимість справи. Єдиний варіант, який залишається у родини – звернутися в Європейський суд з прав людини.