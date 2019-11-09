Ветерана АТО Мазура затримали у Польщі: люди вийшли на протест у Києві – фото, відео

Під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, на акцію протесту прийшло приблизно півсотні людей. Вони принесли зі собою плакати з надписами польською, українською та англійською мовами. Окрім цього, активісти вигукують "Тополі – волю!".

Важливо! На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура

На вулиці Ярославому Валу утворилась тягнучка, однак, активісти не перекрили дорогу, а тому машини можуть проїжджати.



Люди вийшли на протест через затримання добровольця



Активісти зібрались під посольством Польщі



Люди принесли плакати зі закликами звільнити активіста



Плакати польською мовою з вимогою звільнити Мазура



Півсотні людей під стінами посольства

Протест у Києві через затримання Ігоря Мазура: дивіться відео

Що відомо про затримання Ігоря Мазура?

Поляки затримали ветерана АТО Ігоря Мазура більш відомого за позивним "Тополя". Зробили це на прикордонному пункті Дорогуск за запитом Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ. Зауважимо, що саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

Ігор Мазур на псевдо "Тополя" – колись один із лідерів УНА-УНСО, згодом очолював осередок "Правого сектора" на Київщині, брав участь в акціях протесту "Україна без Кучми", Помаранчевій революції, Революції Гідності. На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 – 2015 роках.



Зараз Мазур – співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, помічник народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської.

11 листопада суд міста Холм буде вирішувати питання його екстрадиції до федерації. Ігор Мазур працює в секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До Польщі чоловік поїхав на запрошення ексвіцеспікера польського Сейму Беати Мазурик.