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      Ветерана АТО Мазура затримали у Польщі: люди вийшли на протест у Києві – фото, відео

      528 Читать новость на русском
      Протест через затримання Ігоря Мазура
      Протест через затримання Ігоря Мазура / 24 канал

      Під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії.

      За інформацією кореспондентки 24 каналу, на акцію протесту прийшло приблизно півсотні людей. Вони принесли зі собою плакати з надписами польською, українською та англійською мовами. Окрім цього, активісти вигукують "Тополі – волю!".

      Важливо! На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура

      На вулиці Ярославому Валу утворилась тягнучка, однак, активісти не перекрили дорогу, а тому машини можуть проїжджати.

      польща тополя
      Люди вийшли на протест через затримання добровольця

      протест
      Активісти зібрались під посольством Польщі

      протест тополя
      Люди принесли плакати зі закликами звільнити активіста 

      тополя київ протест
      Плакати польською мовою з вимогою звільнити Мазура

      протест тополя затримання польща
      Півсотні людей під стінами посольства

      Протест у Києві через затримання Ігоря Мазура: дивіться відео

      Що відомо про затримання Ігоря Мазура?

      Поляки затримали ветерана АТО Ігоря Мазура  більш відомого за позивним "Тополя". Зробили це на прикордонному пункті Дорогуск за запитом Слідчого комітету РФ, який подав українця у міжнародний розшук – мовляв, той брав участь у боях у Першій чеченській війні проти федеральних російських військ. Зауважимо, що саме за таким звинуваченням у Росії затримали й засудили Миколу Карпюка та Станіслава Клиха.

      Ігор Мазур на псевдо "Тополя" – колись один із лідерів УНА-УНСО, згодом очолював осередок "Правого сектора" на Київщині, брав участь в акціях протесту "Україна без Кучми", Помаранчевій революції, Революції Гідності. На Донбасі служив у складі ЗСУ в 2014 – 2015 роках.

      Зараз Мазур – співробітник Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, помічник народної депутатки від партії "Голос" Соломії Бобровської.

      11 листопада суд міста Холм буде вирішувати питання його екстрадиції до федерації. Ігор Мазур працює в секретаріаті уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До Польщі чоловік поїхав на запрошення ексвіцеспікера польського Сейму Беати Мазурик.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Польщі Новини Росії Війна на Донбасі Збройні сили України АТО Україна – Росія Протести Новини Києва
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