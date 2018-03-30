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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Ветерана війни на Донбасі з інвалідністю жорстоко побили та пограбували під Києвом

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У Вишневому жорстоко побили та пограбували ветерана АТО (ілюстрація)
У Вишневому жорстоко побили та пограбували ветерана АТО (ілюстрація) / Соцмережі

Нещодавно у місті Вишневе Київської області невідомі жорстоко побили та пограбували учасника війни на Донбасі Олександра Рафальського, який також має інвалідність третьої групи.

Про це повідомила керівниця благодійного фонду "Чисте небо" та Центру допомоги учасникам АТО Світлана Шаповалова на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, злочинці побили до напівсмерті українського воїна та вкрали у нього гаманець, посвідчення інваліда війни, зняли ланцюжок з хрестиком та залишили ветерана у несвідомому стані спливати кров'ю.

Як переконує волонтер, зараз Олександр перебуває у лікарні, у відділенні нейрохірургії та на нього чекає тривале лікування.

"У пограбуванні і побитті брали участь троє чоловіків, двоє з них – місцеві, один родом з Донецької області. Всі троє знали, чим займається Олександр, де служив і що інвалідність отримав в результаті контузій. Всіх трьох затримано. Ми будемо уважно стежити за ходом слідства", – додає Світлана Шаповалова.

Крім того, вона опублікувала фото Олександра Рафальського після побиття.

Теги: АТО Новини Києва Пограбування Кримінальні новини Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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