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      Ветерани АТО вимагали у Гройсмана не допустити призначення Гусєва на пост губернатора Херсонщини

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      Під стінами Кабміну відбувся протест ветеранів АТО
      Під стінами Кабміну відбувся протест ветеранів АТО / unn.com.ua

      Сьогодні вранці під стінами Кабміну відбувся протест.

      Люди, включаючи ветеранів АТО, протестували проти можливого призначення Юрія Гусєва на посаду голови Херсонської обласної держадміністрації, передає "Інформатор".

      Протестуючі запевняють, що, таким як Гусєв немає місця у владі, адже за свою політичну кар'єру він не відзначився благими справами, і навіть навпаки – час від часу потрапляв в гучні скандали. Працював же Гусєв і при Вікторі Януковичу, і при Петрові Порошенку.

      У першому випадку він займався інвестиційними проектами під керівництвом Владислава Каськіва, звинуваченого в розкраданні держкоштів. У другому отримав посаду заступника міністра оборони, але незабаром був звинувачений членами оборонного Комітету ВР в організації корупційних тендерів і провалі експерименту з харчуванням військових, і раптово покинув пост.

      Херсонські ж громадські діячі категорично проти призначення Гусєва на посаду глави області ще і з тієї причини, що він нібито дружний з ймовірними вбивцями Каті Гандзюк. Редактор місцевого видання "МОСТ" Сергій Нікітенко каже, що він "живий свідок дружби цих товаришів", маючи на увазі Гусєва, Мангера і Гордєєва.

      При цьому призначення Гусєва на посаду голови Херсонської ОДА лобіюють міністри Гройсмана: міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр інфраструктури Володимир Омелян, перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов та післяреволюційний міністр спорту Дмитро Булатов.

      Питання про призначення або непризначення Гусєва на держпосаду, імовірно, має вирішитися сьогодні на засіданні уряду.

      Раніше повідомлялося, що людина Януковича Гусєв збирається зайняти губернаторське крісло.

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      Теги: Новини політики Новини Херсона Протести Володимир Гройсман
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