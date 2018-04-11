Ветерани АТО запускають власний сервіс таксі Veterano Cab: відома дата старту

Засновник піцерії Pizza Veterano Леонід Остальцев анонсував запуск нового сервісу виклику таксі Veterano. Робота сервісу стартує вже з 25 квітня.

Про дату старту роботи Veterano Cab Остальцев написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це новий проект від компанії "Ветеран Груп". Все дуже просто: ви можете бути або водієм, або пасажиром. Якщо ви пасажир, досить завантажити і встановити програму, пройти 30-секундну реєстрацію і вже з 25 квітня викликати авто", – пояснив Остельцев.

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Якщо ви водій зі своїм авто, це все теж дуже просто: завантажте додаток "Ветеран Драйвер", встановіть його на смартфон і пройдіть коротку реєстрацію,

– додав засновник Pizza Veterano.

Після цього водієві потрібно заповнити всі поля з даними, зробити і завантажити кілька фото і почекати, поки з ним зв'яжеться працівник компанії з повідомленням, куди і коли під'їхати на перевірку авто.

Що таке Pizza Veterano? Піцерія, відкрита колишніми бійцями антитерористичної операції, в якій працюють виключно ветерани АТО.