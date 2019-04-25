Будемо стояти до останнього: активісти вимагають від депутатів ухвалення закону про мову

Ветерани АТО записали відеозвернення до народних депутатів, аби ті таки прийняли закон про функціонування української мови, як державної. Також під стінами Верховної Ради зібралися активісти, письменники та мовознавці. Зазначимо, що нардепи мають завершити розгляд правок у четвер, 25 квітня.

Підтримати законопроект збираються активісти, які влаштовують акцію під стінами парламенту.

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Ветерани АТО також не стоять осторонь, вони закликали народних обранців ухвалити закон.

Згідно з документом законопроекту, єдиною державною мовою є українська і публічне її приниження чи зневага – прирівнюють до наруги над державними символами України та каратимуться за законом. Відповідальність нестимуть і ті, хто перешкоджатиме чи обмежуватиме користування українською.

Що змінює цей закон? Мовну політику та умови її реалізації. Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.

Що відбувається під Верховною Радою

Кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі повідомила, що станом на 9 годину громадські активісти, письменники, мовознавці та просто небайдужі збираються під стінами Парламенту, аби підтримати Закон про мову. Відомо також, що вже встановили сцену, на якій виступатимуть музичні гурти та письменники.

Активісти налаштовані серйозно. Зазначають, що будуть стояти до останнього, поки депутати не ухвалять такий важливий для України законопроект,

– зауважила кореспондентка.

Також вона наголосила, що на місті працюють кілька десятків правоохоронців, аби унеможливити сутички та провокації.

Дивіться відео: що відбувається під стінами Верховної Ради



Що передбачає закон про мову – інфографіка