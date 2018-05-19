Ветерани, яких скалічила війна з Росією, взяли участь у масштабному велопробізі: фото

Українські військові, які були на межі життя і смерті, проїхали понад сім кілометрів на спеціальних велосипедах під час велопробігу. Триколісний транспорт власноруч змайстрував їхній лікар.

У Києві на вулицях Броварів з'явились незвичні велосипедисти. Їхній транспорт – триколісний, а самі учасники велопробігу не потребують спортивних титулів, бо вже переможці.

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Це ветерани російсько-української війни. Усі буквально повернулися з того світу. Майже кожен переніс десяток операцій.



Велопробіг ветеранів російсько-української війни Київ

Куля ворожого снайпера понівечила тіло, але не зламала дух Сергія.

"Поранило в хребет, і ви самі можете уявити, який це був стан. Якщо я кермую, то життя продовжується", – сказав учасник велопробігу Сергій Салій.

Два роки щоденних тренувань – і успішно подолав більше семи кілометрів на своєму триколісному велосипеді й Ілля Карпов. Пробувши у комі два тижні, Ілля повернувся до життя.



Ветеран війни на Донбасі Ілля Карпов

Для них кожен новий день – щастя. Хоча спочатку вважали: жити не будуть, не те що їздити на велосипеді.

Через важку черепномозкову травму Валерію Сергієнку довелося всьому навчатися наново.



Ветеран війни Валерій Сергієнко

Своєму поверненню до життя всі ці чоловіки завдячують нейрохірургу, директору клініки NODUS Олександру Кулику. Їхня участь у змаганнях – теж його заслуга. Власноруч він змайстрував для своїх пацієнтів спеціальні велосипеди. Для цього довелось годинами працювати у гаражі.

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У клініці, яку очолює Олександр Кулик, реабілітацією українських військових займаються з 2014 року. Каже, вже відновили 160 хворих.

"Деякі з них навіть ходять! Але дуже невпевнено, тому ми доручили їхнім рукам крутити ці велосипеди, хтось взагалі руками навіть ворушити не може", – зазначив він.



Директор клініки NODUS Олександр Кулик

У черзі на реабілітацію до нейрохірурга Кулика ще 700 військових, бо знають: у цього лікаря навіть паралізовані стають на ноги. Щоправда, лікування одного такого пацієнта коштує до 200 тисяч гривень на місяць. Допомагають волонтери, залучають меценатів. Не відмовляться від допомоги благодійників і нині.