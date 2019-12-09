20:49
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Ветеранів і активістів "Нацкорпусу" затримали в Парижі на акції протесту "Не капітулюй Путіну"

      294 Читать новость на русском
      Ветеранів і активістів "Нацкорпусу" затримали в Парижі на акції протесту "Не капітулюй Путіну" / Кадр з відео

      Під час акції протесту "Не капітулюй Путіну" в Парижі, де сьогодні стартував нормандський саміт за участю Володимира Зеленського, поліція затримала ветеранів російсько-української війни та активістів "Національного Корпусу".

      Про це 9 грудня повідомили на Youtube-каналі політичної партії "Нацкорпус".

      Активісти прибули спеціально до Парижа, щоб закликати Президента України не йти на поступки перед РФ і не здавати національні інтереси під час переговорів, що сьогодні проходять у Франції. Акцію влаштували біля Єлисейського палацу. У руках учасники протесту тримали плакат з написом "Не капітулюй Путіну – ти ж не лох", а також – прапори РФ і "ЛДНР", які згодом порвали. Після цього активістів затримала поліція.

      Самі протестувальники пояснили, що мали одну мету – закликати Володимира Зеленського відстояти інтереси України під час переговорів з РФ і не допустити підписання будь-яких угод на сумнівних для нашої країни умовах.

      "Ми сьогодні зібралися тут, тому що відчуваємо загрозу та небезпеку в контексті нормандських переговорів. Сьогодні будуть не рівні й справедливі перемовини, а нонсенс, коли замість країни-агресора Росії до поступок будуть змушувати Україну. Ветерани не за чутками знають про ситуацію на Донбасі, де вже загинули тисячі українців, кожен з яких віддав все заради цілісності та майбутнього України. Якщо сьогодні пана Зеленського будуть змушувати до підписання невигідних для України умов, нехай пригадає те, що він сказав ветеранам у Золотому про те, що він не лох і не зраджуватиме інтересів України", – пояснив під час зустрічі з пресою голова Східного терену "Національного Корпусу" та колишній командир добровольчого полку "Азов" Максим Жорін.

      Серед головних вимог ветеранів і представників "Національного Корпусу" до Зеленського – це не підписувати амністію для бойовиків "ЛДНР", не проводити вибори в ОРДЛО до відновлення контролю над кордоном та відмовитися від капітулянтського розведення військ.

      Активісти підкреслили: якщо Володимир Зеленський погодиться на ці умови в обмін, наприклад, на дешевий російський газ, він просто зрадить Україну і все, за що боролася нація протягом останніх років.

      Зауважимо, що після нетривалої бесіди з представниками паризької поліції ветеранів і активістів "Нацкорпусу" зрештою відпустили.

       

      Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      сьогодні
      4676
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Національний корпус
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:14 Від 2014 і до сьогодні: чим запам'яталася кожна з нормандських зустрічей
      Анна Брикова 383
      сьогодні , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 429
      сьогодні , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 4177
      сьогодні , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 4676
      сьогодні , 15:04 Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
      Наталія Пристанська 491
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук