Veterano Cab: як працює ветеранський сервіс таксі

Pizza Veterano, Veterano Coffee, а тепер ще й Veterano Cab – сервіс таксі, який може стати серйозним конкурентом звичним "конторам" таксі. Ветерани російсько-української війни розробили свою систему, працевлаштували дві сотні водіїв, половина з яких АТОвці, і вже виїхали на дорогу.

Veterano Cab – це бізнес-бренд Veterano Group, заснований ветеранами АТО. Для замовлення таксі можна скористатися додатком служби.

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Близько половини водіїв – ветерани російсько-української війни на Донбасі. Чому йти сюди, а не в інші служби, пояснюють просто.

Люди, які зв'язані із цією війною, вони ніколи не підведуть, завжди підкажуть, завжди підтримають. Навіть якщо щось не вийде, я у будь-який момент можу передзвонити, попитати, уточнити. Мені це ближче до душі,

– пояснив ветеран АТО, водій Veterano Cab Павло Огієнко.

Усі водії Veterano Cab ретельно перевіряються. З усіма особисто спілкуються, а до машин чіткі вимоги – технічний стан, безпека, не радянський брухт, не машини, вироблені країною-агресором і не старші 2000-го року. Щодо останнього пункту, щоправда, роблять винятки.

"У справному стані, ремені безпеки є, акуратний зовнішній вигляд. Якщо автомобіль, наприклад, старше 2000-го року, але при цьому водій за ним стежить, він доглянутий, він красивий, то без питань, ми приймемо такий автомобіль. Тому що є дуже круті раритетні тачки, за якими люди дуже стежать, і возити пасажирів на таких машинах – круто!" – зазначив ветеран АТО, засновник Veterano Group Леонід Остальцев.



Леонід Остальцев

Зараз найбільша проблема ветеранського таксі – водії. За тиждень сервіс набрав популярності, і 200 перших водіїв просто не встигають обробляти 700-800 замовлень на день.

За тиждень у нас вже більше шести тисяч пасажирів зареєстровано. Ось зараз ми проводимо активний набір водіїв, допрацьовуємо програму, тестуємо, тому що вилазять помилки, але в цілому – рухаємося вперед, розвиваємося,

– додав Остальцев.

Тож усіх охочих запрошують до співпраці.