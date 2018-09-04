Ветеран війни на Донбасі, якому відмовили в Інституті раку, лікуватиметься у Туреччині
Ветеран війни на Донбасі – Віталій Драган, якому відмовили в лікуванні в Інституті раку, вирушив на безкоштовне лікування в Туреччину.
У бійця діагностували пухлину лімфатичної системи. Йому необхідна складна і дорога процедура - пересадка кісткового мозку.
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В українській лікарні йому відмовила Ганна Губарева, яка сказала, що "він вбивав братній народ на Донбасі".
А згодом додали, що і грошей на таку операцію в установі немає. Скандал набув такого розголосу, що про нього дізнались турецькі лікарі.
Я дуже радий що в мене є така можливість, я перший кому таке лікування запропонували, просто це неможливо відмовитись,
– сказав ветеран війни на Донбасі Віталій Драган.
Сьогодні Віталій вирушив у Стамбул, всі витрати на дорогі процедури клініка бере на себе.
"Захворювання вимагає радіовипромінювання, хіміотерапії та пересадки кісткового мозку. У нашій клініці Віталію буде зроблена повна діагностика, яка і скаже який курс лікування буде призначений, – заявив представник турецької клініки в Україні Іларіон Свиридюк.
Відеокоментар Віталія Драгана та Іларіона Свиридюка
Скандальну лікарку онкогематологічного відділення Інституту раку Ганну Губареву, яка у червні 2018 року відмовилася лікувати ветерана АТО Віталія Драгана через те, що "той вбивав братський народ", після гучного звільнення поновили на роботі та підвищили.