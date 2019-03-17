Вето Порошенка та корупція в "Укроборонпромі": як вони пов'язані між собою

У 2015 році Кабінет Міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком подав в Парламент законопроект №3062, яким значно збільшує прозорість у державних компаніях, у тому числі в "Укроборонпромі".

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" сказав Віталій Шабунін.

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За його словами, Верховна Рада за цей законопроект навіть проголосувала. Проте в гру вступив Петро Порошенко, який проветував прийнятий закон. Зробив це саме з тих мотивів, що прозорими стають підприємства "Укроборонпрому".

Офіційне обгрунтування Президентом того вето: "Такий підхід не враховує інтереси нацбезпеки і оборони щодо чіткої координації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності в оборонно-промисловому комплексі".

"Після цих красивих слів президент вимагає взагалі виключити з проголосованого радою закону всі підприємства оборонки. З того законопроекту, який робив всі ці підприємства в міру прозорим, а значить можливими для моніторингу і контролю", – наголосив Шабунін.

Гладковський, Рогоза, Жуков та інші покидьки, які кілька останніх років розкладали оборонку, підтримали і схвалили тодішнє вето пезидента. Без того вето Порошенка оборонні підприємства були набагато прозороші, а значить красти в них було значно складніше,

– зазначив громадський діяч.

Відео повного відеоблогу Віталія Шабуніна "Право на гідність" за 17 березня 2019

Що відомо про корупційний скандал в "Укроборонпромі"?

Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.



До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.

1 та 2 частина розслідування "Наші гроші" – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

3 частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром "

4 та 5 частина – Правоохоронні органи та корупція в "Укроборонпромі"