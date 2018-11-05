Вейн Руні зіграє прощальний матч за збірну Англії

Вейн Руні, який нині грає за "Ді Сі Юнайтед", буде капітаном національної збірної Англії в товариському матчі проти США на стадіоні "Уемблі" 15 листопада.

Цей матч стане для футболіста останнім у футболці "трьох левів". У грі будуть зібрані кошти для Фонду Вейна Руні.

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Зазначимо, що Руні, який є найкращим бомбардиром в історії збірної Англії з 53 голами, не грав за "трьох левів" з 2016 року. Остання поява Вейна в футболці національної збірної датована 11 листопада 2016 року в матчі Англії з Шотландією (3:0).

Після переїзду в Америку в липні, Руні зіграв в 21 зустрічі і відзначився 12 голами. Він допоміг своїй команді вийти в плей-оф, де "Ді Сі Юнайтед" в серії пенальті поступився "Коламбусу".

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