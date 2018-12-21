Вейп може викликати рак: висновки вчених

Пар електронних сигарет здатний привести до пошкоджень ДНК і розвитку раку, з'ясували дослідники з університету Міннесоти в США.

Про це йдеться у результатах дослідження, які оголосили на 256 щорічному з'їзді Американського хімічного товариства.

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Раніше було встановлено, що майже половина школярів і молодих людей до 24 років в США пробували або регулярно використовують електронні засоби куріння. Однак шкода від них поки що не вивчений до кінця.

Щоб з'ясувати, яких збитків завдає вейпінг організму, дослідники збирали зразки слини до і після того, як п'ятеро підлітків протягом 15 хвилин користувалися електронною сигаретою. У зразках спостерігалося значне вміст формальдегіду, акролеїну і метилгліоксалю, речовин, які здатні пошкодити ДНК, тим самим провокуючи розвиток раку.

Вчені планують провести масштабніше дослідження серед вейперів, щоб уточнити дані.

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