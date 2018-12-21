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      Вейп може викликати рак: висновки вчених

      646 Читать новость на русском
      Шкода від вейпу
      Шкода від вейпу / sigaretishe.ru

      Пар електронних сигарет здатний привести до пошкоджень ДНК і розвитку раку, з'ясували дослідники з університету Міннесоти в США.

      Про це йдеться у результатах дослідження, які оголосили на 256 щорічному з'їзді Американського хімічного товариства.

      Читайте також: Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет

      Раніше було встановлено, що майже половина школярів і молодих людей до 24 років в США пробували або регулярно використовують електронні засоби куріння. Однак шкода від них поки що не вивчений до кінця.

      via GIPHY

      Щоб з'ясувати, яких збитків завдає вейпінг організму, дослідники збирали зразки слини до і після того, як п'ятеро підлітків протягом 15 хвилин користувалися електронною сигаретою. У зразках спостерігалося значне вміст формальдегіду, акролеїну і метилгліоксалю, речовин, які здатні пошкодити ДНК, тим самим провокуючи розвиток раку.

      Вчені планують провести масштабніше дослідження серед вейперів, щоб уточнити дані.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Новини США Здорове життя дослідження
      Джерело: 24 Канал
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