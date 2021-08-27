ДТП сталася 26 серпня близько 14:16. У ЗМІ повідомляють, що водій фури офіційно є безробітним іноземцем. Поліція поки не надає офіційної інформації.

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Постраждали поліцейські

Вантажівка MAN врізалась у Renault Sandero, що був службовим автомобілем місцевого відділу поліції.

У результаті аварії, травмувались пасажири легковика: старший сержант поліції, майор, і капітан. Їх госпіталізували. У поліцейських виявили закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, травми хребта і грудної клітки.

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