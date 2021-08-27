Везли підозрюваного до суду: біля Одеси вантажівка влетіла в авто поліцейських
Джерело:"Думская"
На трасі Одеса – Миколаїв біля села Іванове вантажівка в'їхала в авто поліцейських. Як наслідок, – травмувались 3 правоохоронців. Їх відвезли до лікарні. За даними ЗМІ, поліцейські тоді саме перевозили підозрюваного з СІЗО до суду.
ДТП сталася 26 серпня близько 14:16. У ЗМІ повідомляють, що водій фури офіційно є безробітним іноземцем. Поліція поки не надає офіційної інформації.
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Постраждали поліцейські
Вантажівка MAN врізалась у Renault Sandero, що був службовим автомобілем місцевого відділу поліції.
У результаті аварії, травмувались пасажири легковика: старший сержант поліції, майор, і капітан. Їх госпіталізували. У поліцейських виявили закриті черепно-мозкові травми, струс мозку, травми хребта і грудної клітки.
ДТП з поліцією: останні новини
- На Одещині 13 серпня перекинулося авто з поліцейськими. Водій легковика раптом дуже різко повернув праворуч і злетів з траси. Як наслідок, три правоохоронці загинули і ще один постраждав. Потерпілий перебував у реанімації.
- 11 серпня в Києві патрульні врізались у маршрутку. Очевидці кажуть, що поліцейські майже не гальмували. У результаті аварії постраждала одна людина. ЇЇ госпіталізували.
- 28 липня на Миколаївщині зіштовхнулись Renault та Mitsubishi Outlander. У другій автівці їхали поліцейські. За кермом був 26-річний правоохоронець. Внаслідок ДТП постраждав водій Renault.