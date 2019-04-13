17:36
13 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський втік від Порошенка. Бойко хайпанув на змінах у владі
      Вєсті.UA
      21:15, 12 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      "Вгамовуємо їх по повній програмі": українські бійці дали гідну відсіч окупанту, відео

      294 Читать новость на русском

      На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів. У штабі ООС зафіксували 14 атак. Один український військовий загинув, двоє – поранено.

      Атаки фіксували, зокрема, на приморському напрямку – під вогнем околиці селищ Гнутове та Чермалик. Розривались ворожі міни і на околицях Троїцького на Луганщині. Немає тиші і під Донецьком. Там під прицільним вогнем найчастіше околиці Авдіївки та Зайцевого.

      Читайте також: На Донбасі помер поранений під час обстрілу морпіх

      Однак Зброні сили України не мовчали і дали гідну відсіч окупанту. 

      Були декілька разів прильоти мін, які заборонені Мінськими домовленостями. Активізувались групи снайперів, працюють по наших позиціях, – розповів військовослужбовець ЗСУ "Малий".

      Коли розповідав, відразу довелось і демонструвати. Адже у сусідній посадці зафіксували ворожих диверсантів.

      Відео: як ворога "зустрічають" біля українських позицій (без монтажу та склейок)

      Зустрічати ворога з кулемета доводиться по декілька разів на добу, кажуть воїни.

      Коли дістануть своїми провокаціями, тоді вже вгамовуємо по повній програмі – закриваємо їм рота,
      – наголосив боєць "Малий".

      Щоправда, часто ворог з першого разу пояснень не розуміє. Активність окупанта зараз помітна по всій лінії фронту. Зокрема й тут – на стратегічно важливій ділянці фронту. "Спостерігаємо дорожню розв'язку Горлівка-Ясинувата, по якій пересувається цивільна техніка, цивільні легкові автомобілі, грузові. Також є пересування пізно вночі вантажної техніки: як колісної, так і гусеничної... і аж до танків. Чуємо звук турбіни. Фіксуємо", –розповів військовослужбовець ЗСУ "Ад'ютант".

      blog_ava
      Це кошмар НАТО, – німецьке видання про російський ракетний комплекс
      сьогодні
      2740
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Похід на Європу: що пишуть західні ЗМІ про зустрічі Порошенка та Зеленського з Макроном
      сьогодні , 17:27 Похід на Європу: що пишуть західні ЗМІ про зустрічі Порошенка та Зеленського з Макроном
      Світлана Попова 551
      Что не так с фанатами Порошенко?
      сьогодні , 17:00 Что не так с фанатами Порошенко?
      Ян Валетов 505
      Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      сьогодні , 16:00 Конфлікти в Словенії, Хорватії та Косово: маловідомі історії про найкривавіші Югославські війни
      Віталій Дейнега 244
      Українці проклинатимуть будь-якого президента
      сьогодні , 15:00 Українці проклинатимуть будь-якого президента
      Артем Овдієнко 928
      Україна і Росія: хто з ким і про що домовляється
      сьогодні , 12:01 Україна і Росія: хто з ким і про що домовляється
      Олексій Чибісов 3158
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук