"Вгамовуємо їх по повній програмі": українські бійці дали гідну відсіч окупанту, відео

На Сході ворог не припиняє обстріли українських позицій з мінометів різних калібрів. У штабі ООС зафіксували 14 атак. Один український військовий загинув, двоє – поранено.

Атаки фіксували, зокрема, на приморському напрямку – під вогнем околиці селищ Гнутове та Чермалик. Розривались ворожі міни і на околицях Троїцького на Луганщині. Немає тиші і під Донецьком. Там під прицільним вогнем найчастіше околиці Авдіївки та Зайцевого.

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Однак Зброні сили України не мовчали і дали гідну відсіч окупанту.

Були декілька разів прильоти мін, які заборонені Мінськими домовленостями. Активізувались групи снайперів, працюють по наших позиціях, – розповів військовослужбовець ЗСУ "Малий".

Коли розповідав, відразу довелось і демонструвати. Адже у сусідній посадці зафіксували ворожих диверсантів.

Відео: як ворога "зустрічають" біля українських позицій (без монтажу та склейок)

Зустрічати ворога з кулемета доводиться по декілька разів на добу, кажуть воїни.

Коли дістануть своїми провокаціями, тоді вже вгамовуємо по повній програмі – закриваємо їм рота,

– наголосив боєць "Малий".

Щоправда, часто ворог з першого разу пояснень не розуміє. Активність окупанта зараз помітна по всій лінії фронту. Зокрема й тут – на стратегічно важливій ділянці фронту. "Спостерігаємо дорожню розв'язку Горлівка-Ясинувата, по якій пересувається цивільна техніка, цивільні легкові автомобілі, грузові. Також є пересування пізно вночі вантажної техніки: як колісної, так і гусеничної... і аж до танків. Чуємо звук турбіни. Фіксуємо", –розповів військовослужбовець ЗСУ "Ад'ютант".