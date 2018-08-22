VGJ.Storm – Winstrike: розклад та результати третього дня плей-офф The International 2018
В ніч з 22 на 23 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже третій день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.
Час початку матчів – київський.
Нижня сітка:
20:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – Winstrike (СНД)
Коментатори: Віталій V1lat Волочай, Віктор GodHunt Волков
23:00 Team Secret (Європа) – Vici Gaming (Китай)
Коментатори: Олексій Lex Філіппов, Нікіта 4ce Котков
Приблизно о 01:00 буде зіграно матч між штучним інтелектом Open AI та командою людей.
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Верхня сітка:
02:00 Team Liquid (Європа) – PSG.LGD (Китай)
Коментатори: Роман CaspeRRR Лєпьохін, Олексій Bafik Бафадаров
05:00 OG (Європа) – Evil Geniuses (Півн. Америка)
Коментатори: Володимир Maelstorm Кузмінов, Дмитро LighTofHeaveN Купріянов
Усі матчі можна подивитись тут.
Розклад третього дня плей-офф TI8
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