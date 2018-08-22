VGJ.Storm – Winstrike: розклад та результати третього дня плей-офф The International 2018

В ніч з 22 на 23 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже третій день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 25 мільйонів доларів, побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.



Нижня сітка: 20:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – Winstrike (СНД)

Коментатори: Віталій V1lat Волочай, Віктор GodHunt Волков 23:00 Team Secret (Європа) – Vici Gaming (Китай)

Коментатори: Олексій Lex Філіппов, Нікіта 4ce Котков



Приблизно о 01:00 буде зіграно матч між штучним інтелектом Open AI та командою людей. Читайте також: розклад та результати другого дня плей-офф The International 2018 Верхня сітка: 02:00 Team Liquid (Європа) – PSG.LGD (Китай)

Коментатори: Роман CaspeRRR Лєпьохін, Олексій Bafik Бафадаров 05:00 OG (Європа) – Evil Geniuses (Півн. Америка)

Коментатори: Володимир Maelstorm Кузмінов, Дмитро LighTofHeaveN Купріянов Усі матчі можна подивитись тут.

Розклад третього дня плей-офф TI8 Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт