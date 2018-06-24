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Вхід до складу іншої держави або війна, як в Україні: Лукашенко зробив прогноз для Білорусі

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Олександр Лукашенко напророкував Білорусі нерайдужне майбутнє
Олександр Лукашенко напророкував Білорусі нерайдужне майбутнє / Getty Images

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, якщо керівники та співробітники сільгосппідприємств не покращать показники в економічному секторі, країна може увійти до складу "якоїсь держави". Політик також побоюється того, що в разі економічного провалу в республіці розв'яжуть війну, як в Україні.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Шкловського району країни, передає телеканал ОНТ.

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Як наголосив білоруський лідер, незадовільні результати економічного розвитку можуть призвести, що Білорусь втратить незалежність, відтак, як підкреслив він, регіонам необхідно повністю виконувати поставлені Мінськом економічні завдання, в тому числі у сільському господарстві.

"Причина невиконання одна – смерть. Ми – на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, отже, треба буде або до складу якоїсь держави входити, або об нас будуть просто витирати ноги. А не дай бог, ще розв'яжуть війну, як в Україні", – зауважив Лукашенко.

Щоправда, президент Білорусі не уточнив, звідки саме надходить загроза і до складу якої держави може увійти Білорусь за найгіршого сценарію.

Зауважимо, що до офіційного звіту про поїздку ці слова Лукашенка не включено.

Водночас він закликав всіх працівників сільського господарства дотримуватися визначеного плану та дотримуватися технології виробництва.

"Якщо ми не будемо будувати наші взаємини таким чином, ми скоро підемо світом без штанів", – додав політик.

Крім того, звертаючись до місцевих керівників, Лукашенко підкреслив, що основною метою є ефективне виробництво продукції, затребуваної на ринку, а також можливість республіки вистояти в умовах сучасної конкуренції.

"Хочете – строєм ходіть, хочете - беріть пістолети та наводьте тут лад. Це ваші проблеми", – наголосив білоруський лідер.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь є готовою запровадити контроль на кордоні з Російською Федерацією

Теги: Новини політики Сільське господарство Новини Білорусі Олександр Лукашенко
Джерело: 24 Канал
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