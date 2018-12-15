Ви – творці історії, – Порошенко прибув на Об'єднавчий собор і звернувся до українців

Президент України Петро Порошенко прибув на Об'єднавчий собор у Софію Київську. Він поспілкувався з людьми на площі перед храмом та подякував їм за підтримку створення Єдиної помісної церкви.

Про це глава держави написав у своєму Facebook.

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Президент пройшов через натовп тисяч українців, коротко поспілкувався з людьми та зайшов на територію Софійського собору, де буде проводитися собор УПЦ.

Щасливий зустрітися з вірянами, які сьогодні зібралися на Софійській площі. Ці щирі українці – не свідки, а творці історії, безпосередні учасники величного таїнства. Дякую, що прийшли сьогодні,

– наголосив Порошенко.

Також, глава держави закликав людей молитися, аби "Українська церква сьогодні відбулась і була створена".

Нагадаємо, 15 грудня у Софії Київській розпочався Об'єднавчий собор щодо створення Української православної церкви, на якому мають обрати Предстоятеля Єдиної помісної церкви. У ньому візьмуть участь 192 делегата, серед яких 30 – представники Української православної церкви Московського патріархату. Очільника Української православної церкви обиратимуть у два тури.