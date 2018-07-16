Ви без дзеркала живете? – користувачі мережі розкритикували образ Кім Кардашян

Популярна американка Кім Кардашян, яка заснувала реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", полюбляє дивувати прихильників яскравим виглядом. Однак не про всі її вбрання користувачі мережі схвально відгукуються.

Кім Кардашян розбурхала мережу новим виходом. Зірка вбрала пікантну сукню від Dolce & Gabbana та короткі шорти чорного кольору. Брендовий одяг привернув чималу увагу громадськості до фігури та стилю Кім.

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Відомо, що в такому сміливому образі зірка відвідала фестиваль Beautycon, який стартував в американському Лос-Анджелесі. На світський захід Кім Кардашян взяла старшу доньку Норт, що й стало причиною для гнівних коментарів.

Допис, поширений Kim Kardashian West - (@kimkardashiancentral) 15 Лип 2018 р. о 5:32 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West - (@kimkardashiancentral) 15 Лип 2018 р. о 6:54 PDT

Допис, поширений Kylie Jenner (@kyliejennow) 16 Лип 2018 р. о 1:18 PDT

Користувачі мережі гостро розкритикувала відверте вбрання. Одяг люди назвали вульгарним, а саму Кім звинуватили у несмаку. "У вас вдома дзеркала нема?", "Цей одяг буквально каже: "Гляньте на мої груди", "Дивна сукня та короткі шорти їй зовсім не личать", "Кім виглядає жахливо і штучно", "Для чого вбирати у чорне вбрання. Як на похороні", – написали користувачі мережі.