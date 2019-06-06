Не даєте розслабитися, – Зеленський і політики вітають з Днем журналіста

Президент України Володимир Зеленський привітав журналістів з професійним святом, яке відзначають 6 червня. Він закликав представників ЗМІ продовжувати працювати на користь країні. До привітань вже долучився і п'ятий президент Петро Порошенко та інші політики.

Журналісти 24 каналу також вітають колег і бажають їм творчого натхнення, позитивних новин, сміливості та незламності журналістського духу.

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Український глава держави наголосив, що високо цінує роботу журналістів, адже вони доносять до людей правду.

У вас багато талантів. Але один я ціную понад усе: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому – ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!,

– написав Зеленський.

П'ятий президент Петро Порошенко закликав журналістів ніколи не зраджувати своїм цінностям і ніколи не здаватися на важкому шляху професії.

"Щиро вітаю тих, хто у бурі інформаційної війни несе нам світ правди. Ніколи не зраджуйте собі і Україні, довіряйте лише фактам і не здавайтеся. Перемога буде за нами, і багато у чому вона залежить саме від вашої нелегкої та відповідальної роботи", – сказав Порошенко.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман побажав журналістам професійної удачі, цікавих співрозмовників і побільше хороших новин.

Перші знаєте про радість і біль, про успіх і смуток. Перші бачите і розумієте суть речей, пропускаєте їх через себе. Щодня і щотижня, адже ви – журналісти. Ваше влучне і правильне слово зрушує з місця гори. Я вітаю вас, панове журналісти!,

– написав він.

До привітань долучилася і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона сказала, що для того, аби бути справжнім журналістом раніше треба було багато працювати і писати, а зараз нібито "завести акаунт у соцмережах".

"Професія журналіста лишається важливою. Сьогодні це праця людей, які вміють працювати з інформацією, вміють критично мислити, вміють впливати на глобальні процеси через висловлення власної точки зору. Ці якості роблять справжнього журналіста великою цінністю сучасного модернового суспільства", – сказала вона.

Міністр оборони Степан Полторак пов'язав привітання журналістів з їхньою роботою під час війни на Донбасі. Він наголосив, що важлива місія журналіста – завжди знаходити суспільно важливі гострі проблеми та теми, справжніх героїв, висвітлювати актуальні події й не замовчувати про несправедливість.

"Ціную безстрашність і патріотизм українських журналістів, які присвятили свою творчість висвітленню героїчного спротиву нашого народу та армії ворожій агресії, які у цій роботі ризикували власним життям і здоров’ям. Ви стали нашими побратимами, бо намагаєтесь відкрито і об’єктивно говорити про проблеми, що існують в українському війську, щиро радієте його успіхам та важливим змінам на краще", – сказав Полторак.