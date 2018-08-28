Ви охрі**ли? – Оля Полякова різко відповіла хейтерам, які засудили її доньку
Популярна українська співачка Оля Полякова записала відеозвернення, на якому захистила старшу дочку Марію від нападок критиків.
Як раніше повідомлялося, Полякова виклала фото себе та своєї 13-річної доньки у купальниках. Зірка хотіла показати, яка в неї хороша дитина, однак отримала багато негативних відгуків.
Читайте також: Дратуєте! – вагітна Регіна Тодоренко гнівно відповіла хейтерам
Олю не на жарт розгнівали фоловери її сторінки і вона записала відео, у якому наполегливо попросила всіх невдоволених відписатися від неї.
"Я виставила фотку своєї Маші і з жахом виявила, скільки бридких, потворних душею, мозком баб і мужиків є в моїй країні. Ви шо, охрі**ли взагалі?! Тобто ви – дорослі, типу розумні люди, дозволяєте собі критику на адресу 13-річної дівчинки? Так ви охрі**ли! Ідіть геть з моєї сторінки, хами!" – емоційно сказала співачка.