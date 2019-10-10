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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Ви прожили 30 років в країні кумівства, – Зеленський встряг у суперечку з журналісткою

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Журналістка запитала у гаранта, чи буде він і надалі запрошувати на керівні посади у країні своїх знайомих та дотичних до гумористичного проєкту "Квартал" людей. Зеленський помітно занервував та відкинув звинувачення у кумівстві зі свого боку.

      Інцидент трапився під час пресмарафону з президентом Зеленським у Києві. Далі – прямий діалог журналістки та гаранта.

      Основне: Пресмарафон Зеленського: онлайн

      Журналістка: Ви будете і далі призначати на посади родичів однокласників і людей "Кварталу"?

      Зеленський: Кого я призначив із родичів? Це серйозне питання!

      Журналістка: Чоловік головної бухгалтерки "Кварталу"…

      Зеленський: Ні. Це дуже серйозне питання! Кого я призначив із родичів? Ви прожили 30 років в країні кумівства і зараз мені таке кажете, після чого я повинен встати і піти. То, кого з родичів я призначив?

      Журналістка: Чоловік головної бухгалтерки…

      Зеленський: Ні! Прізвище мого родича назвіть!

      Журналістка: Це не Ваш родич, це родич однокласниці.

      Зеленський: Дякую Вам за бліц.

      Цікаво! Журналістка намагалася поставити питання про Олексія Пашкова – чоловіка головної бухгалтерки "95 кварталу". Річ у тім, що він нещодавно очолив департамент стратегічної розвідки ГУР.

      До цього схоже запитання Зеленському вже намагалася поставити. Тоді теж – ледь не дійшло до сварки. Журналіст запитав про Олександра Завітневича – чоловіка однокласниці Зеленського, що очолив оборонний комітет Ради. Перед своїм питання він заявив, що Завітневич прогулює як засідання Верховної Ради, так і засідання оборонного комітету.

      У відповідь Володимир Зеленський пояснив, що знав Олександра Завітневича ще задовго до того, як той став чоловіком його однокласниці. Ба більше, він свою однокласницю не бачив вже дуже багато років, бо та поїхала з Кривого Рогу.

      Які ще посади отримали люди з оточення Зеленського?

      • Андрій Богдан – глава Офісу Президента. До призначення він був особистим адвокатом не тільки самого Зеленського, але й особистим адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.
      • Сергій Шефір – перший помічник президента. Він земляк, бізнес-партнер і давній друг Зеленського, стояв біля витоків "95 кварталу".
      • Сергій Трофімов – перший заступник глави Офісу Президента. Раніше працював виконавчим продюсером "Студії Квартал 95" та відповідав за кіновиробництво.
      • Іван Баканов – очільник СБУ. Баканов – давній друг Зеленського, однокласник.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Пресмарафон Зеленського Журналісти ЗМІ
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