Ви усі чудові діти: директорку школи у Великобританії поховали у домовині, прикрашеній малюнками

Директорку початкової школи в англійському місті Бат Сью Іст померла від раку на 59 році життя. Жінку поховали у домовині, прикрашеній малюнками її учнів.

Про це повідомляє BBC.

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Відомо, що перед смертю Сью написала своїм учням листа, у якому пояснила, що скоро помре та подякувала їм "за радість і дружбу".

Ви усі чудові діти...Мені дуже подобався той час, який я провела у школі St Andrew’s. Це чудова школа, а ви — чудові діти. Ніколи не думала, що зможу знайти стільки радості у своїй роботі,

– зазначила директорка.



Частина листа до дітей від хворої директорки початкової школи//Фото: ВВС

Крім того, вона побажала дітям ніколи не забувати, що "диво можна знайти в будь-якій ситуації, неважливо, наскільки складною вона буде".

Варто додати, що священик, який проводив службу, сказав, що міс Іст сама запропонувала дітям намалювати малюнки, аби прикрасити її домовину. Тож діти намалювали фей, метеликів і написали слова вдячності.



Так виглядала прикрашена домовина малюнками//Фото: Somerset Live

Sue was buried in a coffin covered by her pupils' drawings https://t.co/wdXxofvb25 pic.twitter.com/Ja98BBG80q — Teach Primary (@TeachPrimary) January 18, 2019

Більше того, попрощатися з директоркою початкової школи прийшли близько 800 людей, серед яких були й її учні в блакитній формі школи.



Багато людей прийшли попрощатися з директоркою школи//Фото: ВВС

Один з батьків на церемонії прощання з міс Іст зазначив, що вона була дуже надихаючою жінкою. Сини директорки сказали, що їхня мати хотіла, аби учні прийшли на прощальну церемонію. "Мама не хотіла, щоб діти боялися смерті", – додали сини директорки.