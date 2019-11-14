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      Ви відмінили економічне рабство, – Зеленський прокоментував голосування за ринок землі

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      Зеленський подякував депутатам за голосування за ринок землі
      Зеленський подякував депутатам за голосування за ринок землі / Getty images

      Верховна Рада підтримала законопроєкт №2178-10 про впровадження ринку землі у першому читанні. Володимир Зеленський подякував депутатам "Слуги народу" за те, що вони стали авторами справжнього історичного моменту.

      Президент України опублікував відео у телеграм-каналі "Зе! Команди". Він наголосив, що політики важко попрацювали.

      До теми: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

      За словами Зеленського, "кожен українець стане власником своєї землі". Президент додав, що, на його думку, про відкриття ринку землі обов’язково буде написано у підручниках історії.

      Ми зараз ще навіть не усвідомлюємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство,
      – наголосив президент.

      Напередодні голосування за законопроєкт №2178-10 фракція "Слуга народу" зібралася на засідання, щоб обговорити питання впровадження ринку землі. На зібрання прийшов Володимир Зеленський. Після наради Давид Арахамія заявив, що більшість депутатів підтримають законопроєкт.

      "За" проголосувало 240 нардепів, з них 227 – з фракції "Слуги народу", ще 13 – позафракційні.

      Зеленський прокоментував голосування за ринок землі: відео

      Що передбачає законопроєкт №2178-10?

      Скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.

      Наразі у ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

      Зверніть увагу: Впровадження ринку землі: що означає і чому більшість фракцій проти

      Однак Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримати лише після схвалення на референдумі. Між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внесуть правки:

      1. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

      2. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.

      Що думають українці про впровадження ринку землі: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ринок землі Слуга народу Верховна Рада Законодавство
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