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      "Ви вважаєте, що я – ідіот": Зеленський наказав звільнитися голові ДФС

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      Зеленський закликав в. о. голови ДФС Власова звільнитися з посади
      Зеленський закликав в. о. голови ДФС Власова звільнитися з посади / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський емоційно закликав виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку. Глава держави звинуватив керівника ДФС у невиконанні в повному обсязі їхньої домовленості про звільнення керівників 4 митниць у західних областях України.

      Зеленський 6 липня закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо голів 4 митниць – у Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. 9 липня Власов повідомив, що звільнив керівників цих митниць. Проте президент має інформацію, що митників насправді відправили просто у відпустку.

      Читайте також: Зеленського обурив міністр, який пропустив нараду через участь у виборах

      "Ми з Вами домовилися, що ви звільните митників, якщо вони самі не напишуть заяви на звільнення. Після цього я побачив ваш пост у Facebook, і дуже радів, що справді нормальна людина з'явилася, і побачив, що Ви їх звільнили. Але надані мені реальні документи не співпадали з вашим постом. Тобто Ви людей відправили у відпустку", – сказав Зеленський 13 липня в Одесі на нараді з питань розвитку морських портів України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Власов на це відповів, що "за цей короткий термін мета досягнута", і ці митники звільнені від виконання обов'язків.

      "Дві посадові особи пішли у відпустку за станом здоров'я близьких родичів, і вони написали заяви на звільнення", – переконує в. о. голови ДФС.

      Ви вважаєте, що я – ідіот? Гаразд – я, Ви нас усіх вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб Ви особисто написали заяву на Ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо Ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю з Вашої вертикалі. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з Facebook, а з реальних документів,
      – сказав Зеленський, звертаючись до Власова.

      Той відповів, що сьогодні ж напише заяву про відставку відправить її в Кабмін.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Державна митна служба Державна фіскальна служба Скандал Новини Закарпаття Новини Львова Новини Івано-Франківська Волинь
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