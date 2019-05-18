Ви з нами чи проти нас? – батько Гандзюк звернувся до Зеленського

Акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. У Києві активісти зібралися під Адміністрацією Президента. Під час акції батько Катерини Гандзюк звернувся до майбутнього Президента України Володимира Зеленського, аби той визначився зі своєю позицією посприяв розслідуванню справи.

Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

Читайте також: В Україні та світі проходять акції з вимогою покарати замовників і вбивць Гандзюк

Через два дні владні кабінети займе команда Володимира Зеленського. Саме тому друзі та рідні Катерини Гандзюк прийшли 18 травня під АП, щоб запитати вже у Зеленського: хто замовив Катю Гандзюк.

Батько Катерини звернувся до майбутнього гаранта із вимогою, аби той визначився і вирішив, на чиєму він боці.

Ви готові боротися з тисячами продажних чиновників, чи ви станете на їх бік? Скоро потрібно відповісти на питання: ви з нами, чи ви проти нас,

– звернувся до Володимира Зеленського батько Катерини Гандзюк Віктор.



Батько Катерини Гандзюк Віктор

Відео: батько Катерини Гандзюк звернувся до Володимира Зеленського