Ви з нами чи проти нас? – батько Гандзюк звернувся до Зеленського
Акції "Хто замовив Катю Гандзюк" 18 травня проводять у щонайменше 40 містах України та 10 світових столицях. У Києві активісти зібралися під Адміністрацією Президента. Під час акції батько Катерини Гандзюк звернувся до майбутнього Президента України Володимира Зеленського, аби той визначився зі своєю позицією посприяв розслідуванню справи.
Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.
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Через два дні владні кабінети займе команда Володимира Зеленського. Саме тому друзі та рідні Катерини Гандзюк прийшли 18 травня під АП, щоб запитати вже у Зеленського: хто замовив Катю Гандзюк.
Батько Катерини звернувся до майбутнього гаранта із вимогою, аби той визначився і вирішив, на чиєму він боці.
Ви готові боротися з тисячами продажних чиновників, чи ви станете на їх бік? Скоро потрібно відповісти на питання: ви з нами, чи ви проти нас,
– звернувся до Володимира Зеленського батько Катерини Гандзюк Віктор.
Батько Катерини Гандзюк Віктор
Відео: батько Катерини Гандзюк звернувся до Володимира Зеленського
Що відомо про Катю Гандзюк
31 липня буде рік, як на Катерину Гандзюк було скоєно жорстокий напад. У дворі її будинку Катю облили кислотою. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом від отриманих опіків вона померла в лікарні.
Наразі справу розслідує СБУ. Кількох фігурантів затримали. За словами рідних і друзів Катерини, це лише виконавці, тоді як замовники нападу цілком можуть уникнути покарання.
Причетними до вбивства адвокати загиблої вважають: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського – це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука.
Детальніше про справу читайте тут: Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео