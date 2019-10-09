Ви ж дівчаток боїтесь, – Зеленський потролив журналіста через історію з Мендель: відео

До глави держави, аби поставити запитання, підійшов журналіст. Втім, охоронці почали його відтісняти. Після цього Зеленський покликав чоловіка до себе та пожартував про поведінку своєї прессекретарки Юлії Мендель.

Ситуація трапилась під час виставки "Зброя та безпека", на якій був присутній президент. Відео з інцидентом оприлюднили "Крим. Реалії".

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"Дівчаток немає, нічого з Вами страшного не буде, підходьте", – покликав журналіста Зеленський.

Після того, як той підійшов і подякував, президент поплескав журналіста по плечу і додав:

Ви ж дівчаток боїтесь.

Ймовірно, президент пожартував із ситуації, яка викликала шквал критики на адресу його прессекретарки Юлії Мендель.

Зеленський потролив журналіста через ситуацію з Мендель: відео

Що відомо про скандал з Мендель?

На початку вересня неподалік від будівлі Вищого антикорупційного суду Мендель різко відштовхнула журналіста "Радіо Свобода" Сергія Андрушка. Зробила вона це після того, як Андрушко спробував поставити президенту Зеленському запитання. Подія набула неабиякого розголосу. Окрім того, на дії речниці Зеленського вже скаржилися.Примітно, що журналіст, який 9 жовтня підійшов до Зеленського й почув від нього, що "боїться дівчаток", теж тримав в руках мікрофон "Радіо Свобода".

Хто ще скаржився на штовханину від прессекретарки Зеленського?

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".

Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли відбувалась зустріч українських моряків та політв'язнів у аеропорту "Бориспіль". Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

Як на дії Мендель реагують в Україні?Нацспілка журналістів засудила поведінку Мендель, назвавши ситуацію "найгіршою із можливих реакцій влади". А спільнота незалежних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнити Мендель за непрофесійне ставлення до представників ЗМІ.

Цікаво, що це вже не перший жарт Зеленського щодо неприйнятної поведінки його речниці. Так, раніше, перед брифінгом Зеленського, Мендель вийшла до журналістів і повідомила тему. Після того, як вона відійшла, Зеленський пожартував, запитавши: "Ви нікого не штовхали, Юліє?".