Ви ж не жінка, ви людина серйозна: у соцмережах Зеленського звинуватили у сексизмі – відео

Володимир Зеленський вдруге потрапив у неприємну ситуацію через висловлювання, які у соцмережах сприйняли як сексистські. Цього разу мовиться про фразу, у якій український президент начебто протиставив жінку та серйозну людину.

Відео з відповідним висловлюванням Зеленського активно обговорюють у соцмережах. Зокрема, звернули на нього увагу й у фейсбук-спільноті "Гендер у деталях", яка аналізує заяви політиків та інших відомих персон на предмет сексизму.

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На Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України ще 25 лютого охочі ставили запитання до президента.

В один з моментів якийсь чоловік перебив жінку, яка почала говорити. Тоді Зеленський зробив зауваження: "Хай жінка перша скаже, це правильно". Але чоловік продовжив щось вигукувати.

"Та почекайте, ви ж не жінка, ви – людина серйозна!" – сказав Зеленський. Сам ця фраза і стала приводом до обговорення у соцмережах.

Довідка. Сексизм – це упереджене ставлення до людини через її стать, а також дискримінація за ознакою статі словами чи вчинками.

У коментарях більшість людей погодилися, що таке висловлювання схоже на сексистське. Хоча дехто й захищав президента: мовляв, зрозуміло ж, що він мав на увазі.

Як реагували у коментарях: дивіться фото

У сексизмі Зеленського запідозрили не вперше: 17 червня 2019 року український лідер у Парижі під час свого виступу розповідав про Україну і при цьому назвав українських жінок одним з брендів країни. Ситуація спровокувала цілу хвилю мемів у соцмережах.