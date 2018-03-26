"ВІА Гра" знову змінила свій склад: відомо хто покинув та хто прийшов у гурт (фото)

Новою солісткою популярного українського поп-гурту "ВІА Гра" стала співачка з Санкт-Петербурга Ольга Меганська, яка замінила Мішу Романову, яка покинула колектив.

25 березня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова зробила офіційну заяву в Instagram про те, що покидає гурт.

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Водночас, співачка не повідомила справжню причину свого рішення, а тільки натякнула, що робить вона це заради кохання.

У гурті дівчина пропрацювала п'ять років, які, за її словами буде згадувати з теплотою та ніжністю.

Згодом, стало відомо, що на заміну Міші Романовій обрали російську співачку Ольгу Меганську. Вона вже встигла виступити з іншими учасницями колективу Анастасією Кожевніковою та Ерікою Герцег з концертом у Тбілісі. Виступ оновленого складу "ВІА Гри" відбувся 24 березня.

Наразі про Меганську відомо лише те, що вона активно виступала у ресторанах і барах. Поки невідомо, чи є дівчина тимчасовою учасницею "ВІА Гри", чи вже стала постійною солісткою гурту.

У своєму Іnstagram дівчина активно ділиться з підписниками своїми спокусливими фото.

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya) 17 Бер 2018 р. о 8:27 PDT