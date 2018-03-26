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"ВІА Гра" знову змінила свій склад: відомо хто покинув та хто прийшов у гурт (фото)

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Нова солітска гурту
Нова солітска гурту "ВІА Гра" Ольга Меганська / Фото з Instagram

Новою солісткою популярного українського поп-гурту "ВІА Гра" стала співачка з Санкт-Петербурга Ольга Меганська, яка замінила Мішу Романову, яка покинула колектив.

25 березня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова зробила офіційну заяву в Instagram про те, що покидає гурт.

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Водночас, співачка не повідомила справжню причину свого рішення, а тільки натякнула, що робить вона це заради кохання.

У гурті дівчина пропрацювала п'ять років, які, за її словами буде згадувати з теплотою та ніжністю.

Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе Спасибо Вам Костя , за этот шанс,за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти ...#viagra #виагра #константинмеладзе #мишароманова#этобылопрекрасно #любовь

Допис, поширений Misha Romanova (@misharomanova)

Згодом, стало відомо, що на заміну Міші Романовій обрали російську співачку Ольгу Меганську. Вона вже встигла виступити з іншими учасницями колективу Анастасією Кожевніковою та Ерікою Герцег з концертом у Тбілісі. Виступ оновленого складу "ВІА Гри" відбувся 24 березня.

Наразі про Меганську відомо лише те, що вона активно виступала у ресторанах і барах. Поки невідомо, чи є дівчина тимчасовою учасницею "ВІА Гри", чи вже стала постійною солісткою гурту.

У своєму Іnstagram дівчина активно ділиться з підписниками своїми спокусливими фото.

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya)

Сегодня на Летучем голландце, потом в Корюшке️

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya)

Допис, поширений Olga Meganskaya (@omeganskaya)

Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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